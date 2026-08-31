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31.08.2026 06:31:29
Prosafe SE Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Prosafe SE Registered hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,19 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,810 NOK je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prosafe SE Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 438,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren 318,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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