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23.11.2026 06:31:29
Prosafe SE Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Prosafe SE Registered lud am 20.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Prosafe SE Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,29 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 6,56 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,49 Prozent zurück. Hier wurden 506,1 Millionen NOK gegenüber 541,2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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