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15.04.2026 04:25:21
Prosecutors Make Surprise Visit to Fed as Pirro Defends Investigation
The Justice Department’s criminal inquiry into the Federal Reserve threatens to delay the confirmation of the next chair.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen bewegen sich zum Wochenmitte nur leicht aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.