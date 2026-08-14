Proseed India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Proseed India hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde mit 0,03 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,030 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 128,0 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,3 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at