Prosegur Cash: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prosegur Cash lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 580,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 604,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,350 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,320 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,80 Prozent auf 2,26 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 2,24 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at