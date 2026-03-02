02.03.2026 06:31:29

Prosegur Cash zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prosegur Cash präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,01 Prozent auf 498,8 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 566,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,060 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Prosegur Cash ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,060 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Prosegur Cash mit einem Umsatz von insgesamt 1,99 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,09 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -4,92 Prozent verringert.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,064 EUR sowie einen Umsatz von 2,02 Milliarden EUR prognostiziert.

