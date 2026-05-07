Prosegur Compania de Seguridad SA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Prosegur Compania de Seguridad SA hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1,27 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Prosegur Compania de Seguridad SA 1,25 Milliarden EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at