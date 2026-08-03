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03.08.2026 06:31:29
Prosegur Compania de Seguridad SA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Prosegur Compania de Seguridad SA stellte am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal hat Prosegur Compania de Seguridad SA 1,32 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,21 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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