Prosieben zahlt deutlich geringere Dividende - Neuer Finanzvorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE will künftig deutlich weniger Dividenden zahlen. Für 2022 sollen es nur noch 5 Cent sein nach 80 Cent ein Jahr zuvor, wie der Medienkonzern mitteilte.

Bei der Festlegung der Ausschüttung sollen künftig auch der Verschuldungsgrad und die Erfordernisse zu Investitionen in das operative Geschäft berücksichtigt werden. Die Bezugsgröße für Dividendenzahlungen bleibt der bereinigte Konzernjahresüberschuss. Hierbei strebt der Konzern künftig an, 25 bis 50 Prozent dieser Kennziffer auszuschütten statt wie bisher 50 Prozent. Der Verschuldungsgrad gilt als angemessen, wenn das Verhältnis von Netto-Finanzverbindlichkeiten zum bereinigten EBITDA das obere Ende des angestrebten Zielkorridors von 1,5x bis 2,5x erreicht.

Zudem kündigte das Unternehmen an, dass Martin Mildner zum 1. Mai das Amt des Finanzvorstands übernimmt. Zuletzt war er Finanzvorstand der im MDAX notierten United Internet AG und hatte die Konzerntochter Ionos an die Börse gebracht. Der bisherige Finanzvorstand Ralf Peter Gierig legte sein Amt am Donnerstag "in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat" nieder.

April 27, 2023