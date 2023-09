ProSiebenSat.1-Aktie: Berlusconi-Familie weitet Beteiligung aus

"Wir haben jetzt eine direkte Beteiligung an ProSiebenSat.1 in Höhe von 28,9 Prozent gesichert, was Stimmrechten in Höhe von 29,7 Prozent entspricht", sagte MFE -Deutschlandchefin Katharina Behrends der Süddeutschen Zeitung. "MFE beabsichtigt derzeit nicht, den Anteil zu erhöhen", fügte Behrends, die im Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 sitzt, hinzu. MFE sei ein "langfristiger strategischer Investor".

Es sei richtig dass sich ProSieben nun auf den Kernbereich Entertainment konzentriere, sagte sie mit Blick auf die Strategie von Vorstandschef Bert Habets. "Mit der Konzentration auf den Aufbau einer Streaming-Plattform sind die Prioritäten richtig gesetzt." Bisher sei ProSieben ein "Konglomerat aus verschiedenen Geschäftsbereichen, die nicht so recht zusammenpassen".

FRANKFURT (Dow Jones)