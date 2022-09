ProSiebenSat.1-Aktie gefragt: Komplettübernahme von Streamingdienst Joyn

Wie der MDAX -Konzern mitteilte, übernimmt er die ausstehenden 50 Prozent an dem Joint Venture. Die Transaktion belastet die Gewinnaussichten für das laufende Jahr, soll sich aber mittelfristig dank Synergien klar positiv auswirken. Außerdem winken Steuervorteile.

So rechnet ProSieben im laufenden Jahr wegen der erstmaligen Vollkonsolidierung nun mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 780 Millionen Euro mit einer Abweichung von 25 Millionen Euro nach oben oder unten. Bisher hatte der Mittelpunkt der Spanne bei 805 Millionen Euro gelegen.

Beim bereinigten Nettogewinn wird nun ein Wert auf Vorjahresniveau von 362 Millionen Euro erwartet, bisher war ein Gewinn auf oder leicht über dem Vorjahreswert angepeilt worden. Es sei davon auszugehen, für 2022 eine Dividende ebenfalls auf Vorjahresniveau auszuschütten. Deutlich positive Beiträge zum bereinigten Gewinn seien ab 2024 zu erwarten.

Die Umsatzprognose 2022 bleibt bei 4,375 Milliarden Euro mit möglichen Abweichungen von 75 Millionen Euro nach oben oder unten.

Ein Grund für die Komplettübernahme ist die Nutzung ertragssteuerlicher Verlustvortröge, was in der bisherigen Konstellation nicht möglich gewesen wäre. ProSieben rechnet in den kommenden Jahren mit einem ertragssteuerlichen Vorteil aus der Transaktion von "deutlich über" 100 Millionen Euro.

Die ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,60 Prozent auf 7,98 Euro.

DJG/mgo/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)