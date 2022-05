ProSiebenSat.1-Aktie gefragt: Relegationsspiel erzielt starke Quote

Das Relegations-Hinspiel zur Fußball-Bundesliga hat dem TV-Sender Sat.1 eine starke Quote beschert.

Die erste Halbzeit der Partie des Bundesliga-16. Hertha BSC gegen den Zweitliga-Dritten Hamburger SV (0:1) sahen am Donnerstagabend laut der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung AGF 4,590 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach der Pause hatten sogar 5,387 Millionen Interessierte die Sat.1-Übertragung aus dem Berliner Olympiastadion eingeschaltet. Die Marktanteile betrugen 17,0 (1. Halbzeit) und 21,1 Prozent (2. Halbzeit). Das Spiel war die quotenstärkste Sendung des Tages.

Am Montag (20.30 Uhr) folgt im Hamburger Volksparkstadion das Rückspiel um den letzten Startplatz in der Ersten Liga. Wie am Donnerstagabend zeigen der Pay-TV-Sender Sky und der Free-TV-Sender Sat.1 die Partie.

Die ProSiebenSat.1-Aktie legt im XETRA-Handel am Freitag zeitweise um 2,01 Prozent auf 9,94 Euro zu.

BERLIN (dpa-AFX)