ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
|Studio71 US
|
21.04.2026 16:22:38
ProSiebenSat.1-Aktie im Plus: Verkauf der US-Creator-Sparte
Angesichts des Verkaufs von Studio71 US werde im laufenden Geschäftsjahr mit einem moderaten Rückgang des Konzernumsatzes (2025: 3,675 Mrd Euro) gerechnet. Bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen gehe ProSiebenSat1 aber weiterhin von einem leichten Wachstum aus. Zudem sei auch weiterhin mit einem hohen Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie einer stabilen Entwicklung der Netto-Finanzverschuldung zu rechnen.
Mit dem Verkauf will der Konzern seine strategische Neuausrichtung vorantreiben und sich stärker auf das Entertainmentgeschäft konzentrieren. Das operativ eigenständige Geschäft von Studio71 im deutschsprachigen Raum bleibe Teil der ProSiebenSat.1-Gruppe und sei nicht Gegenstand des Verkaufs.
ProSiebenSat.1 war im September 2025 vom italienischen Berlusconi-Konzern Media for Europe übernommen worden. Der Chef der Gruppe, Pier Silvio Berlusconi, will den deutschen Fernsehkonzern hin zu mehr Nachrichten, Unterhaltung und Eigenproduktionen und weniger zugekauften Formaten umbauen.
Die ProSiebenSat.1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,47 Prozent fester bei 4,41 Euro.
/jha/he
UNTERFÖHRING (dpa-AFX)
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