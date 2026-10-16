ProSiebenSat.1-Aktie klettert: ProSiebenSat.1Puls4 schreibt Info- und Magazin-Führungsebene neu aus

Die Struktur wird umgebaut, um dem Anspruch plattformübergreifend und "Audience first" zu arbeiten, stärker gerecht zu werden. Damit geht einher, dass sich bisherige Führungskräfte neu bewerben müssen. Co-CEO Thomas Gruber sieht im APA-Gespräch einen "mutigen Schritt, mit dem wir in Qualitätsjournalismus investieren". Zur Verschlankung werde das Vorhaben dezidiert nicht genützt.

Im Gegenteil wird es künftig neun Stellen geben und damit mehr Führungskräfte in diesen Bereichen als bisher. Neu geschaffen wird etwa ein eigener Ressortleiterposten für tagesaktuelle News- und Talk-Sendungen, ebenso eine Ressortleitung für Magazine und Sport. "Darunter gibt es Formatverantwortliche - nicht Sendungsverantwortliche -, die für die Marke nicht nur linear, sondern über alle digitalen Kanäle hinweg verantwortlich sind", erklärte Gruber. Im Zuge der Umstellung wird auch eine eigene Formatverantwortung für "Treffpunkt Österreich" geschaffen. Nicht neu ausgeschrieben wird die Infodirektion selbst. Diese wird weiterhin Corinna Milborn verantworten. Mit ihr sei die Strategie eng abgestimmt, sagte Gruber. Haltung und Linie bleiben unverändert.

Gruber: "Keine einfache Transformation"

Zur ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe gehören in Österreich die vier TV-Sender Puls 4, ATV, ATV2 und Puls 24 sowie die Streamingplattform Joyn. "Wir wollen mit der Mission 'Audience first' noch stärker auf unser Publikum eingehen. Menschen informieren sich über klassische Kanäle und Sendungen hinweg. Die neue Infostruktur soll dem gerecht werden", erklärte der P7S1P4-Co-CEO. Man wolle die Zuständigkeiten klarer aufteilen und positionieren.

Er räumte ein, dass das "keine einfache Transformation" sei, und sie womöglich intern und extern Fragen aufwerfe. "Wir machen das aber nicht, weil die gegenwärtigen Führungskräfte einen schlechten Job gemacht hätten, im Gegenteil. Wir machen das, weil sich die Anforderungsprofile und damit auch die nötigen Kompetenzen geändert haben", so Gruber. Mit dem Schritt werde letztlich auch Talenten aus dem rund 80 Journalistinnen und Journalisten zählenden Haus sowie externen Personen die Chance gegeben, sich zu bewerben.

Stellenausschreibungen ab Montag

"Natürlich kann das erstmals ein Schock für die betroffenen Personen sein, wenn man sich erneut bewerben und beweisen muss", sagte Personalchefin Birgit Moser-Kadlac ein. Gleichzeitig sei es aber auch eine Chance, handle es sich doch um neue und attraktive Stellen. "Es geht auch darum, erfahrene Führungskräfte gezielt dort einzusetzen, wo ihr Profil heute die größte Wirkung entfaltet", so Moser-Kadlac. Eine womögliche erfolglose Bewerbung gegenwärtiger Führungskräfte bedeute nicht, dass die Person das Unternehmen verlässt.

Ab Montag werden die Stellenausschreibungen auf der Webseite www.prosiebensat1puls4.com/jobs veröffentlicht. Der Bewerbungsprozess, der Ende November abgeschlossen sein soll, sieht wie folgt aus: Nach einem Screening der Bewerbungen gehen anonymisierte Konzepte an die Beraterfirma Storytime Media. Diese erstellt eine Shortlist für Hearings. Anschließend an die Hearings werden die abermals anonymisierten Profile der besten Kandidatinnen und Kandidaten den Letztentscheidern vorgelegt. "Grundsätzlich gilt: intern first bei Gleichstand. Und Frauenförderung ist uns sehr wichtig", sagte Moser-Kadlac. Ungefähr im Februar soll die neue Struktur vollständig umgesetzt sein.

Zeitweise zieht die ProSiebenSat.1-Aktie via XETRA um 2,57 Prozent auf 3,28 Euro an.

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APA