ProSiebenSat.1-Aktie knickt ein: Berlusconi-Firma muss Dämpfer bei Aufstockung ihrer ProSiebenSat.1-Anteile hinnehmen

Der italienische Berlusconi-Medienkonzern Media For Europe (MFE) muss vorerst einen Dämpfer bei der geplanten Aufstockung seiner Anteile an ProSiebenSat.1 hinnehmen.

Die Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich teilte am Dienstag mit, dass eine "vertiefte Prüfung des Vorhabens erforderlich" sei. Man habe einen Prüfungsantrag an das Kartellgericht gestellt. ProSiebenSat.1 hat auch Fernsehangebote in Österreich.

MFE kommentierte auf dpa-Anfrage das Vorgehen der Behörde nicht, ebenso gab es von ProSiebenSat.1 in Unterföhring bei München kein Statement dazu. MFE ist der größte Aktionär bei ProSiebenSat.1 mit mehr als 20 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte. Im November hatte das Medienhaus seine Pläne bekanntgegeben, die Beteiligung auf bis zu 29,9 Prozent der Stimmrechte erhöhen zu wollen.

Die ProSiebenSat.1-Aktie verliert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 5,13 Prozent auf 8,68 Euro.

WIEN/UNTERFÖHRING (dpa-AFX)