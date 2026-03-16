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WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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Kommentatoren 16.03.2026 10:57:00

ProSiebenSat.1-Aktie leichter: Neuer Kommentator für DHB-Spiele - "Schmiso" kommt zu ProSieben

ProSiebenSat.1-Aktie leichter: Neuer Kommentator für DHB-Spiele - "Schmiso" kommt zu ProSieben

ProSieben holt Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter für die Übertragungen der DHB-Nationalmannschaft ins Team.

ProSieben hat den Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld und Ex-Nationaltorwart Silvio Heinevetter für die Handball-Übertragungen von der Männer-Nationalmannschaft verpflichtet. Der 36-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der prominentesten Sport-Journalisten entwickelt und arbeitet auch für andere Sender. Bekannt ist er bei jüngeren Zuschauern vor allem unter seinem Spitznamen "Schmiso".

Ihre ersten Einsätze haben Schmidt-Sommerfeld und der als Experte arbeitende Heinevetter bei den beiden Partien des DHB-Teams gegen Ägypten am Donnerstag in Dortmund und am Sonntag in Bremen. Zum Handball-Team von ProSieben gehören nach Angaben des Senders außerdem Moderatorin Andrea Kaiser und Christoph "Icke" Dommisch als Reporter.

Schmidt-Sommerfeld auch bei Dyn und Sky im Einsatz

Schmidt-Sommerfeld arbeitet auch für die Pay-TV-Sender Sky und Dyn, bei denen er Fußball und Handball kommentiert. Seine TV-Karriere begann vor elf Jahren bei der NFL-Berichterstattung der Sendergruppe ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE), die zuletzt mehrere Handball-Rechte erworben hat. Dazu gehören rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

"Florian Schmidt-Sommerfeld zählt zu den bekanntesten Stimmen in der deutschen Sport-Berichterstattung", sagte Sportchef Gernot Bauer. "Auch im Handball begeistert er als kompetenter und leidenschaftlicher Live-Kommentator das Publikum."

Neben ihm wird der langjährige Nationaltorwart Silvio Heinevetter, der in der Bundesliga immer noch beim ThSV Eisenach zwischen den Pfosten steht, die Auftritte der DHB-Teams fachlich begleiten. Der 41-Jährige absolvierte insgesamt 206 Länderspiele für Deutschland und hat nach Carsten Lichtlein die meisten Bundesligapartien in der Geschichte bestritten. Sein größter sportlicher Erfolg war Olympia-Bronze 2016.

Auf XETRA verlieren die Papiere von ProSiebenSat.1 zeitweise 0,41 Prozent auf 4,38 Euro.

/mrs/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jan Pitman/Getty Images

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