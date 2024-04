ProSiebenSat.1-Aktie profitiert: Amber Capital will MFE-Forderung nach ProSieben-Aufspaltung unterstützen

"Wir werden den Vorschlag von MFE auf der Hauptversammlung unterstützen, da wir glauben, dass dies der einzige Weg ist, Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen", sagte Joseph Oughourlian, Chairman und Gründer von Amber Capital, der Nachrichtenagentur Reuters. Der Fonds ist einer der Top-15-Aktionäre von ProSieben mit einem Anteil von rund einem Prozent, der teilweise über Derivate gehalten wird. Amber ist der erste bedeutende Investor, der sich öffentlich zum Vorschlag von MFE äußert. Die ProSiebenSat.1-Aktie baute via XETRA ihre Gewinne aus. Zeitweise geht es 3,55 Prozent auf 7,43 Euro aufwärts. Von der Senderkette war zunächst keine Stellungnahme dazu zu erhalten.

Der Machtkampf zwischen der italienischen Holding und ProSiebenSat.1 steuert auf einen vorläufigen Höhepunkt auf der Hauptversammlung der Bayern am 30. April zu. MFE hält fast 30 Prozent am Konzern und plädiert dafür, eine Abspaltung des Dating- und E-Commerce-Geschäfts zu prüfen und vorzubereiten. Die von der Familie Berlusconi dominierte Holding MFE ist größter Aktionär von ProSiebenSat.1 und will einen Beschluss erwirken, die Segmente Dating & Video und Commerce & Ventures mit einem eigenständigen Management an die Börse zu bringen. Das würde es für MFE attraktiver machen, ProSiebenSat.1 zu übernehmen. Die Italiener sind nur am Fernseh-Kerngeschäft interessiert und fordern, Beteiligungen wie das Dating-Portal Parship, den Online-Parfümhändler Flaconi oder das Vergleichsportal Verivox loszuschlagen. ProSiebenSat.1 hält das MFE-Vorgehen für nicht sinnvoll und appellierte an die Aktionäre, dagegen zu stimmen.

Oughourlian schloss nicht aus, dass Amber vor der Hauptversammlung weitere ProSieben-Aktien kaufen könnte - "abhängig vom Marktpreis". Der aktive Fonds werde auch für andere Vorschläge der MFE stimmen, einschließlich ihrer Kandidaten für den Aufsichtsrat des deutschen Konzerns, sagte der Investor.

Mailand (Reuters)