ProSiebenSat.1-Aktie rutscht ab: Spekulationen über eine Übernahme erhält Dämpfer

Am Donnerstagnachmittag rutschten die im SDAX notierten Papiere als schwächster Wert in dem Nebenwerteindex via XETRA um 7,4 Prozent auf 7,28 Euro ab.

Marco Giordani, Finanzchef des italienischen Großaktionärs, hatte laut der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass MFE aktuell keine Übernahme von ProSiebenSat.1 plane. Daran sei man derzeit nicht interessiert. Vielmehr sei der Medienkonzern ein langfristiges Investment, betonte der Manager.

Spekulationen um einen Kauf von ProSiebenSat.1 hatten jüngst zusammen mit ansprechenden Zahlen für das erste Quartal die Papiere angetrieben. Dass derzeit keine Übernahmepläne mehr bestehen, habe nun Dampf aus den jüngst gut gelaufenen Papieren gelassen, kommentierte ein Händler. Ungeachtet des aktuellen Rücksetzers sind sie mit einem Zuwachs von fast einem Drittel seit Jahresanfang noch immer unter den besten Werten im SDAX.

FRANKFURT (dpa-AFX)