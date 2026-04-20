ProSiebenSat.1 Media Aktie

ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

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Einstufung "Hold" 20.04.2026 10:39:00

ProSiebenSat.1-Aktie schwächer: Deutsche Bank Research hat Kursziel gesenkt

ProSiebenSat.1-Aktie schwächer: Deutsche Bank Research hat Kursziel gesenkt

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 gesenkt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ProSiebenSat.1)von 6,0 auf 5,2 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. ITV und M6 dürften 2026 im Werbegeschäft von ihren Übertragungen der Fußball-WM profitieren, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Grundsätzlich bleibt sie in unsicheren Zeiten allerdings bei den TV-Konzernen an der Seitenline.

Die ProSiebenSat.1-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 2,21 Prozent auf 4,34 Euro.

/rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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