ProSiebenSat.1-Aktie: Sport1 verliert Darts-WM - Wechsel zu Sender von P7S1
Der Pay-TV-Sender DAZN hat sich erneut ein umfangreiches Darts-Paket bis 2031 gesichert und gibt die WM sowie weitere Major-Turniere nach eigenen Angaben per Sub-Lizenz an ProSiebenSat.1 weiter. Fans, die alle wichtigen Darts-Veranstaltungen sehen wollen, benötigen weiterhin ein DAZN-Abonnement.
"Sport-Highlight mit Kult-Faktor"
"Dieser Rechteerwerb ist für uns ein Volltreffer", kommentierte Henrik Pabst, der für Inhalte zuständige ProSiebenSat.1-Geschäftsführer. "Die Weltmeisterschaft hat sich in den letzten Jahren zu einem Sport-Highlight mit Kult-Faktor entwickelt. Mit den Darts-Übertragungsrechten setzen wir konsequent einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Sport-Strategie."
Die Sendergruppe hatte zuletzt WM-Rechte für Handball, Basketball und Eishockey erworben. Bei welchem Sender der ProSiebenSat.1 Media SE die Darts-WM ab Dezember 2027 laufen wird, ist bisher nicht entschieden.
Sport1 ist für viele Fans seit Jahren die Heimat des Darts und erzielt bei der WM ungewohnt hohe TV-Quoten. Während der jüngsten WM-Wochen registrierte der Spartensender mehrfach Reichweiten von mehr als einer Million Zuschauer, beim Finale schauten im Durchschnitt sogar zwei Millionen Menschen zu. Das hat in der Branche Begehrlichkeiten geweckt.
Eine letzte WM bei Sport1 ab 11. Dezember
Vom 11. Dezember 2026 bis zum 3. Januar 2027 läuft der Höhepunkt des Pfeile-Sports letztmals beim Spartensender aus Ismaning. "Natürlich bedauern wir, dass die PDC World Darts Championship ab 2028 nicht mehr Teil unseres Portfolios sein wird", kommentiert der Sport1-Manager Andreas Gerhardt.
Sport1 wird aber auch künftig Darts im Angebot haben. Dank einer neuen Vereinbarung mit DAZN zeigt der Sender ab 2027 unter anderem die Premier League und den Grand Slam of Darts. Dem Sender sei es "gelungen, unter für uns wirtschaftlich angemessenen Rahmenbedingungen ein optimales Rechtepaket zu sichern", sagte Gerhardt.
Grundlage der Sub-Lizenzen für Sport1 und ProSiebenSat.1 ist ein Vertrag von DAZN mit der Professional Darts Corporation (PDC), der noch umfangreicher als der bereits bestehende ist. "Der Sport hat in den letzten Jahren in dieser Region ein bemerkenswertes Wachstum erlebt", kommentierte der PDC-Boss Matt Porter: "Diese langfristige Verlängerung spiegelt unseren gemeinsamen Anspruch wider, die Reichweite weiter auszubauen."
DAZN-Deutschland-Chefin Alice Mascia sagte: "Wir freuen uns darauf, allen Fans in Zukunft noch mehr Darts-Inhalte zu bieten und unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte mit der PDC fortzuschreiben." Derzeit kostet das Jahresabonnement mit Darts 19,99 Euro pro Monat.
Die ProSiebenSat.1-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,02 Prozent höher bei 4,75 Euro.
LONDON (dpa-AFX)
