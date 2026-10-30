ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: Deutsche Puls4-Mutter erwartet etwas weniger Umsatz

Der deutsche Medienkonzern ProSiebenSat.1, zu dem in Österreich ATV, ATV2, Puls4 und Puls24 gehören, hat seine Umsatzerwartung fürs laufende Geschäftsjahr abgesenkt.

Im Vorjahresvergleich wird ein leichter Rückgang auf organischer Basis erwartet, nachdem zuvor ein leichtes Wachstum gesehen worden war. Das teilte die Tochter des italienischen Medienkonzerns MFE am Donnerstagabend in Unterföhring bei München mit. 2025 war der Umsatz um 6 Prozent auf 3,68 Mrd. Euro gesunken.

Bestätigt wurde unterdessen der Ausblick aufs EBITDA. Die Deutschen rechnen hier mit einem deutlichen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2025: 241 Mio Euro).

Im XETRA-Handel notierte die ProSiebenSat.1-Aktie letztlich 1,27 Prozent tiefer bei 3,11 Euro.

phs

APA