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Expansionspläne 15.07.2026 15:49:00

ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: Neuer TV-Kanal Sat.2 startet ins Rennen

ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: Neuer TV-Kanal Sat.2 startet ins Rennen

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 startet einen neuen Fernsehsender.

Der Kanal Sat.2 solle im Winter an den Start gehen, sagte ProSiebenSat.1-Content-Chef Henrik Pabst der "Süddeutschen Zeitung". "Mit Sat.2 wollen wir unser Portfolio strategisch erweitern und insbesondere den Zuschauerinnen und Zuschauer ab 50 Jahren eine neue und zusätzliche Alternative für ihre Entertainment-Bedürfnisse bieten."

Mit Sat.2 umfasst die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 nach Angaben des Medienkonzerns künftig acht Marken. Zu ihr gehören bislang die Vollprogramme Sat.1, ProSieben und Kabel Eins sowie die Spartensender Sixx, ProSieben MAXX, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku. Die neue Marke soll sowohl im klassischen Fernsehen als auch auf der Streamingplattform Joyn und auf Drittplattformen verbreitet werden.

Beliebte Serien wie "Der Bulle von Tölz" und "Kommissar Rex"

Unter dem Motto "Wiedersehen macht Freude" soll Sat.2 vor allem auf bekannte Programme aus dem Archiv von Sat.1 setzen. Pabst nannte die Serien "Der Bulle von Tölz" und "Kommissar Rex" sowie die Telenovela "Verliebt in Berlin" als Beispiele. Der Schwerpunkt liege auf deutscher Fiktion.

Die Entscheidung für Sat.2 kommt vor dem Hintergrund wachsender Spartensender. Nach Angaben von ProSiebenSat.1 legten Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben MAXX und Kabel Eins Doku in den vergangenen Jahren bei den Marktanteilen zu. Der Konzern sieht darin einen Beleg dafür, dass klar positionierte Sender auch im Zeitalter des Streamings ein Publikum finden. Sat.2 ist der erste neue Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 seit dem Start von Kabel Eins Doku im Jahr 2016.

Via XETRA steht die ProSiebenSat.1-Aktie am Mittwoch dennoch 1,04 Prozent tiefer bei 3,442 Euro.

/svv/DP/men

MÜNCHEN (dpa-AFX)

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Bildquelle: Jan Pitman/Getty Images,Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG

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