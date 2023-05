ProSiebenSat.1-Aktie verliert: Credit Suisse und SocGen senken Kursziel für ProSiebenSat.1

Der Medienkonzern ProSiebenSat1 Media SE müsse im zweiten Halbjahr im Rahmen einer konjunkturellen Erholung eine deutliche Trendwende schaffen, um seine Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dieses Szenario könnte aufgrund des verbesserten Ifo-Geschäftsklimas zwar zutreffen. Doch in der Vergangenheit habe sich das Management bisweilen zu optimistische Ziele gesetzt.

SocGen senkt ProSiebenSat.1 auf 'Sell' - Zu viel Unsicherheit

Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für die Papiere von ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) von "Buy" auf "Sell" gedreht und das Kursziel von 8,90 auf 7,50 Euro gesenkt. Analyst Christophe Cherblanc sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von zu großer Unsicherheit bei einem ohnehin zyklischen Medienwert mit Fokus auf den schwächsten TV-Markt in Europa. Hinzu kämen unternehmensspezifische Minuspunkte wie Schulden und Dividendenkürzung, schrieb er. Die ProSiebenSat.1-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,60 Prozent auf 7,99 Euro.

