Der neue Fernsehsender Sat.2 geht am 14. Februar 2027 an den Start.

Der Kanal soll kostenlos über die klassischen TV-Verbreitungswege, auf weiteren Plattformen sowie über den Streamingdienst Joyn empfangbar sein, wie die Sendergruppe ProSiebenSat.1 mitteilte. Im Mittelpunkt des Programms sollen bekannte deutsche Serien und Unterhaltungssendungen stehen.

Zu sehen sein sollen unter anderem "Der Bulle von Tölz", "Kommissar Rex", "Verliebt in Berlin", "Der letzte Bulle" und "Danni Lowinski". Auch Sendungen wie "Mein Lokal, Dein Lokal", "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" und Quizshows mit Jörg Pilawa sind geplant. Samstags sollen True-Crime-Formate laufen.

Bereits im Juli hatte ProSiebenSat.1 den Start des neuen Senders angekündigt. Sat.2 soll sich insbesondere an Zuschauerinnen und Zuschauer ab 50 Jahren richten. "Ein Schwerpunkt liegt auf deutscher Fiktion", sagte die für die Programmstrategie verantwortliche Ellen Koch.

Mit Sat.2 wächst die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 auf acht Kanäle. Zu ihr gehören bislang Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, Sixx, ProSieben MAXX, Sat.1 Gold und Kabel Eins Doku. Sat.2 ist der erste neue Free-TV-Sender der Gruppe seit dem Start von Kabel Eins Doku im Jahr 2016.

Im XETRA-Handel zeigt sich die ProSiebenSat.1-Aktie zeitweise 4,55 Prozent tiefer bei 2,976 Euro.

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MÜNCHEN (dpa-AFX)