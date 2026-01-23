ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
23.01.2026 16:17:38
ProSiebenSat.1-Aktien klettern gen 5-Euro-Hürde
Bei 5,02 Euro endete der Erholungsversuch aber zunächst wieder. Die Papiere der Münchner lagen zuletzt via XETRA noch 2,06 Prozent im Plus bei 5,02 Euro.
Die Experten der Investmentbank Kepler Cheuvreux hatten im Rahmen einer Analyse der europäischen Medienbranche ihre skeptische Einschätzung aufgegeben und votieren nun beim unveränderten Kursziel von 5 Euro mit "Hold". Sie begründeten dies mit der Underperformance des Kurses. Der Abschwung setzte ein, nachdem der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) im September die volle Kontrolle über die Deutschen übernommen hatte.
Ende August 2025 hatten ProSiebenSat.1-Papiere noch einen Höchststand seit Sommer 2023 erreicht. Seither ging es um fast die Hälfte abwärts auf nahezu 4,51 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Jan Pitman/Getty Images,Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
