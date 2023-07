ProSiebenSat.1 baut in Deutschland rund 400 Stellen ab

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) will in Deutschland noch in diesem Jahr rund 400 Stellen abbauen. Das entspreche rund jedem zehnten Arbeitsplatz im Unterhaltungs-Kerngeschäft und in der Holding, teilte eine Sprecherin des Medienkonzerns am Dienstag in Unterföhring bei München mit./ngu/rin/DP/stk