ProSiebenSat.1: Ex-Springer-Vorstandsmitglied Wiele soll Chefaufseher werden

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Beim Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) zeichnet sich 2022 ein Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats ab. Das ehemalige Axel Springer-Vorstandsmitglied, Andreas Wiele, solle Chefaufseher werden, teilte der MDAX-Konzern am Montagabend in Unterföhring mit. Aufsichtsratsvorsitzender Werner Brandt (67) trete nach acht Jahren und zwei Amtsperioden im Rahmen der im Mai 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung nicht zur Wiederwahl an.

Wiele (59) soll dem Aufsichtsrat bereits vom 13. Februar 2022 an als gerichtlich bestelltes Mitglied angehören. Er folge auf Adam Cahan (49), der sein Amt niedergelegt habe, da er eine neue Aufgabe als Chef des US-Technologieunternehmens Pax Labs wahrnehme. Der Aufsichtsrat werde der nächsten Hauptversammlung vorschlagen, Wiele als Aufsichtsratsmitglied zu bestätigen. Im Anschluss soll er laut ProSiebenSat.1 dann zum Nachfolger von Brandt gewählt werden./jha/tih