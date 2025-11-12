ProSiebenSat.1 Media Aktie

ProSiebenSat.1 Media für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770

Experteneinschätzung 12.11.2025 21:17:00

ProSiebenSat.1 operativ stabil, Analyst belässt Rating für die Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach vorgelegten Eckdaten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8,15 Euro belassen.

Die vorab veröffentlichten Zahlen von ProSiebenSat.1 Media SEhätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt.

NEW YORK (dpa-AFX)

ProSiebenSat.1-Aktieleichter: MFE-Finanzchef übernimmt Spitzenposition

Bildquelle: Jan Pitman/Getty Images

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE

19:54 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
28.10.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Deutsche Bank AG
30.09.25 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 ProSiebenSat.1 Media Hold Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

ProSiebenSat.1 Media SE 4,93 -0,56% ProSiebenSat.1 Media SE

