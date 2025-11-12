ProSiebenSat.1 Media Aktie
WKN DE: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770
12.11.2025 21:17:00
ProSiebenSat.1 operativ stabil, Analyst belässt Rating für die Aktie
Die vorab veröffentlichten Zahlen von ProSiebenSat.1 Media SEhätten mehr oder weniger im Erwartungsrahmen gelegen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern sah sie in der Veröffentlichung wenig Überraschendes. Weil das Werbeumfeld schwach bleibe, habe der Medienkonzern die operative Gewinnprognose (Ebitda) für das Geschäftsjahr nach unten eingeengt.
Analysen zu ProSiebenSat.1 Media SE
