ProSiebenSat1 Media SE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ProSiebenSat1 Media SE hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,260 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 775,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at