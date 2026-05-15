ProSiebenSat1 Media SE Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ProSiebenSat1 Media SE Un lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 906,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,76 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE Un einen Umsatz von 899,9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at