Prospect Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prospect Capital hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 79,6 Millionen USD – eine Minderung von 48,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 155,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at