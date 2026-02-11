Prospect Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Prospect Capital hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD gegenüber -0,070 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Prospect Capital 34,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 75,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 138,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at