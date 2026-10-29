Prospect Prediction Markets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Prospect Prediction Markets hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at