Prospect Prediction Markets veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Prospect Prediction Markets stellte am 29.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at