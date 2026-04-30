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30.04.2026 06:31:29
Prospector Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Prospector Metals präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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