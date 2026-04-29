Prosperity Bancshares Aktie
WKN: 923484 / ISIN: US7436061052
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29.04.2026 12:36:34
Prosperity Bancshares Inc. Q1 Income Falls
(RTTNews) - Prosperity Bancshares Inc. (PB) released a profit for first quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line totaled $116.27 million, or $1.16 per share. This compares with $139.91 million, or $1.49 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 12.5% to $441.78 million from $392.81 million last year.
Prosperity Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $116.27 Mln. vs. $139.91 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $1.49 last year. -Revenue: $441.78 Mln vs. $392.81 Mln last year.
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