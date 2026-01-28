Acquire Aktie

ISIN: US0049011044

28.01.2026 22:00:23

Prosperity Bancshares Is Set to Acquire Stellar Bank. Here's What Investors Need to Know.

The wave of bank mergers and acquisitions continued today. Prosperity Bancshares (NYSE: PB) announced an agreement to acquire Stellar Bancorp (NYSE: STEL), creating a $54 billion-asset bank with a strong presence in the fast-growing Houston, Texas market.Prosperity Bancshares will pay roughly $2 billion to acquire Stellar in a part-cash, part-stock transaction, with 70% of the value in stock. The total purchase has an implied value of $39.08 per Stellar share. Stellar shares traded roughly 12% higher, as of this writing. Two directors from Stellar's board of directors will also be added to Prosperity's board, and key Stellar executives will be retained.
Prosperity Bancshares Inc. 68,43 1,97%

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Dow zum Handelsende in Grün - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen schließen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich uneins. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
