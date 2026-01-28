Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
|
28.01.2026 22:00:23
Prosperity Bancshares Is Set to Acquire Stellar Bank. Here's What Investors Need to Know.
The wave of bank mergers and acquisitions continued today. Prosperity Bancshares (NYSE: PB) announced an agreement to acquire Stellar Bancorp (NYSE: STEL), creating a $54 billion-asset bank with a strong presence in the fast-growing Houston, Texas market.Prosperity Bancshares will pay roughly $2 billion to acquire Stellar in a part-cash, part-stock transaction, with 70% of the value in stock. The total purchase has an implied value of $39.08 per Stellar share. Stellar shares traded roughly 12% higher, as of this writing. Two directors from Stellar's board of directors will also be added to Prosperity's board, and key Stellar executives will be retained.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Prosperity Bancshares Inc.
|68,43
|1,97%
