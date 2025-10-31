Prosperity Bancshares mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Prosperity Bancshares präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,45 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Prosperity Bancshares im vergangenen Quartal 439,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Prosperity Bancshares 455,9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at