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01.05.2026 06:31:29
Prosperity Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Prosperity Bancshares hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Prosperity Bancshares 1,37 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 487,6 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 434,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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