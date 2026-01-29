Prosperity Bancshares stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Prosperity Bancshares hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 1,49 USD gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 429,3 Millionen USD, gegenüber 451,4 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,90 Prozent präsentiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,72 USD. Im letzten Jahr hatte Prosperity Bancshares einen Gewinn von 5,05 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Prosperity Bancshares mit einem Umsatz von insgesamt 1,74 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -2,76 Prozent verringert.

