Prosperity Bancshares: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Prosperity Bancshares stellte am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,67 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

Prosperity Bancshares hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 520,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 434,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at