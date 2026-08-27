Prospero Silver präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Prospero Silver hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Prospero Silver -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at