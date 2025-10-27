ProstaLund Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ProstaLund Registered hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,08 SEK. Ein Jahr zuvor waren -1,600 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 35,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,2 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,5 Millionen SEK umgesetzt.

