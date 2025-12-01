ProStar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ProStar hat am 28.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProStar im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

