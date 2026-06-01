ProStar präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ProStar hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Umsatzseitig standen 0,4 Millionen CAD in den Büchern – ein Minus von 10,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProStar 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at