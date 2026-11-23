ProStar hat sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Beim Umsatz wurden 0,5 Millionen CAD gegenüber 0,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at