Prostarm Info Systems: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Prostarm Info Systems hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,410 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Prostarm Info Systems mit einem Umsatz von insgesamt 760,5 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 549,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 38,49 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at