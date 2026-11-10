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10.11.2026 06:31:29
Prostarm Info Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Prostarm Info Systems gab am 07.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,20 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Prostarm Info Systems 659,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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