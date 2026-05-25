25.05.2026 06:31:29

Prostarm Info Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Prostarm Info Systems hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,58 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Prostarm Info Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,04 Milliarden INR im Vergleich zu 820,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 5,86 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Prostarm Info Systems 6,92 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,51 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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