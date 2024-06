Prosus erwartet wegen geringerer Aktienverkäufe Gewinnrückgang

Von David Sachs

AMSTERDAM (Dow Jones)--Die niederländische Investmentgruppe Prosus hat vor einem spürbaren Gewinnrückgang im laufenden Geschäftsjahr gewarnt. Hintergrund sind geringere Gewinne aus dem Verkauf eines Teils der Beteiligung an dem chinesischen Technologieunternehmen Tencent. Das in Amsterdam börsennotierte Unternehmen rechnet für das im März zu Ende gehende Geschäftsjahr mit einem Rückgang des Gewinns je Aktie aus fortgeführtem Geschäft um 22 bis 29 Prozent bzw. 0,77 bis 1,03 US-Dollar. Der bereinigte Kerngewinn je Aktie soll dagegen um 91 bis 98 Prozent bzw. um 0,90 bis 0,97 Dollar zulegen. Eine bessere Rentabilität im E-Commerce-Geschäft und bei den Beteiligungen, einschließlich Tencent, wo Prosus der größte Anteilseigner ist, werde die Entwicklung antreiben, so Prosus.

